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Лукашенко рассказал, что говорил ему Путин о "мягкой белорусизации"

13.12.2017 12:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал заказными высказывания ряда российских политологов о "мягкой белорусизации" в стране.

"В чем меня упрекают, что я устроил "мягкую белорусизацию" у себя в Беларуси. Мне что, германизацию устроить", — заявил глава государства, выступая перед учеными в среду в Минске.

Причем, по словам главы государства, это мнение не российского руководства или народа, а является "заказом".

Лукашенко сказал, что заказной характер высказываний ряда российских политологов о "мягкой белорусизации" подтвердил и президент России Владимир Путин во время своего визита в Минск.

Глава государства также отметил, что настоящее время интернет-СМИ наполнены мнениями псевдоаналитиков, которые готовы разрушить наше общество. По его мнению, через СМИ ведется информационная война. Президент отметил, что в Беларуси не запрещают вещание на ее территорию Иностранных СМИ. "Они простреливают всю нашу страну", — сказал Лукашенко. При этом он принял решение не уточнять, о каких информационных ресурсах он говорит, чтобы данная информация не стала самой большой новостью на съезде ученых.

В данной связи глава государства отметил, что ученые должны развивать гуманитарную безопасность в стране.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Глава государства отметил, что ученые должны развивать гуманитарную безопасность в стране.

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