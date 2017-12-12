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Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с Путиным

13.12.2017 13:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.

Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с Путиным
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал, что говорил ему Путин о "мягкой белорусизации"

"В ближайшее время мы будем встречаться с президентом России, у нас намечается серьезный диалог", — сказал Лукашенко в среду в Минске на съезде ученых страны.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, встречались на саммите ОДКБ в Минске в конце ноября, а перед этим – в октябре в Сочи в рамках встречи глав государств СНГ. Но это были протокольные встречи в рамках мероприятий, не подразумевавшие общение глав государств в формате "один на один".

В сентябре планировалось, что президенты Беларуси и России проведут совместную инспекцию учений "Запад-1207" на одном из полигонов России, но тогда встреча не состоялась – каждый их президентов инспектировал учения на территории совей страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча глав Беларуси и России планируется в ближайшее время, на ней, по словам белорусского лидера, намечается серьезный диалог.

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