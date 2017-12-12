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Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с Путиным
13.12.2017 13:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В ближайшее время мы будем встречаться с президентом России, у нас намечается серьезный диалог", — сказал Лукашенко в среду в Минске на
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин,
В сентябре планировалось, что президенты Беларуси и России
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Встреча глав Беларуси и России планируется в ближайшее время, на ней, по словам белорусского лидера, намечается серьезный диалог.
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