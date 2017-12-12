Стратегия развития науки должна вывести Беларусь на передовые позиции научно-технического прогресса - Лукашенко

Александр Лукашенко

13 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Стратегия развития науки должна вывести Беларусь на передовые позиции научно-технического прогресса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, выступая сегодня на ІІ Съезде ученых Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время съезда планируется рассмотреть проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" . Ключевой документ должен определять государственную политику развития не только этой важной сферы, но и всей страны, подчеркнул Президент.

"Нам необходимо объективно оценить все плюсы и минусы, чтобы получилась напряженная, но реально выполнимая программа действий на перспективу. Она должна придать динамичный темп инновационному развитию и вывести страну на передовые позиции научно-технического прогресса. К ее реализации должно подключиться все наше общество", - заявил Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, проект стратегии должен быть серьезно доработан после обсуждений в секциях и контактов ученых в кулуарах мероприятия. "Ее надо делать работающей программой, чтобы она была конкретной", - сказал он.

К разработке проекта стратегии была привлечена большая группа ученых и практиков, которая изучила мировой опыт и сформулировала новые задачи построения инновационной экономики и научно-технические приоритеты. В проекте документа определена будущая модель страны - "Беларусь интеллектуальная". Ее ключевые компоненты: сквозная цифровизация экономики и создание IT-страны, развитый неоиндустриальный комплекс, отвечающий вызовам четвертой промышленной революции; высокоинтеллектуальное общество.

"Беларусь вступает в новый этап развития - период построения интеллектуальной экономики. Нам важно продолжить движение вперед, опираясь на надежный фундамент, созданный за предыдущие годы, и приобретенный опыт. Реализация намеченных задач позволит улучшить качество жизни населения, вывести экономику Беларуси на более высокий уровень, формируя новые факторы долгосрочного экономического роста. Мы обеспечим устойчивое сбалансированное развитие нашей страны за счет сочетания эффективного государственного управления, повышения роли науки и образования, растущего инновационного потенциала", - отметил глава государства.-0-