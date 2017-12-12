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Исламские страны назвали Иерусалим столицей Палестины

13.12.2017 17:56 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 дек – Sputnik. Президент Турции Реджер Тайип Эрдоган предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины, участники саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле поддержали его идею, сообщил Sputnik Türkiye.

Исламские страны назвали Иерусалим столицей Палестины
© REUTERS/ Mohammed Salem
ХАМАС объявило о начале третьей интифады

Ситуация вокруг принадлежности Иерусалима вновь обострилась после того, как президент США Дональд Трамп официально признал город столицей Израиля, несмотря на протесты стран арабского мира и резолюцию ООН.

"Достаточно пройти там (по Иерусалиму – Sputnik) несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль – террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму", – заявил Эрдоган.

По итогам саммита все страны согласились с предложением Эрдогана провозгласить Иерусалим столицей Палестины.

Среди участников Организации исламского сотрудничества – Афганистан, Азербайджан, Бруней, Индонезия, Гвинея, Иран, Катар, Кувейт, Ливан, Судан, Иордания и ряд других государств. Все эти страны призвали ООН и международное сообщество осудить шаги Трампа в признании Иерусалима за Израилем и прийти к скорейшему урегулированию ситуации.

Террористическая группировка ХАМАС уже объявила о третьей интифаде – движении по захвату территории Палестины. Предполагается, что она должна начаться в пятницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Турции уверен: Иерусалим находится под оккупацией, а Израиль – "террористическое государство".

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