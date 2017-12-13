«Пустоцветы никому не нужны»: Лукашенко назвал 7 проблем белорусской науки

Белорусской науке не всегда хватает денег, но деньги будут только, если государство получит от науки отдачу, сегодня на совещании Александр Лукашенко обозначил главные проблемы отрасли.

1. Как-то медленно растут высокотехнологичные производства и продукция

«За последние годы доля высокотехнологичных производств выросла совсем незначительно: с 2,5% в 2010 до почти 3% в 2016 году, - привел пример Лукашенко. - А удельный вес низкотехнологичных производств по-прежнему составляет более трети реального сектора экономики, увеличившись с 30% в 2010 до 35% в 2016 году».

А удельный вес отгруженной инновационной продукции в 2016 году составил чуть больше 16%, в нынешнем году - 17%. А по концепции должно быть не меньше национальной безопасности 20%.

При этом доля подлинно инновационной, новой для мирового рынка белорусской продукции незначительная - до 2%, сообщает пресс-служба президента.

2. Как-то медленно внедряются передовые технологии

Как считает Александр Лукашенко, такая ситуация во многом складывается из-за невысоких темпов разработки и внедрения передовых технологий.

3. Почему-то нет своих социальных технологий

Глава Беларуси нашел работу и для обычно забытых в Беларуси гуманитариев. Говорит, что они должны разрабатывать социальные технологии, и эти социальные технологии немного странные — рецепты управления сознанием людей.

«Важнейшим продуктом гуманитарного знания являются социальные технологии. Сегодня создаются рецепты управления сознанием людей. Эти технологии действуют и извне страны в основном через СМИ, интернет и не всегда на пользу Беларуси. Надо научиться противодействовать негативным тенденциям в этой сфере. Следует разрабатывать собственные социальные технологии, используя их для консолидации общества, воспитания патриотизма, стимулирования творческой инициативы людей на всех уровнях», - рекомендовал Лукашенко.

4. Денег на науку всё-таки мало

Затраты из бюджета страны в 2015-2016 годах на науку составляли по 0,5% валового внутреннего продукта ежегодно. В апреле этого года белорусское руководство признало, что система финансирования и размер зарплат ученых — проблемный вопрос и поручило это все исправить. Неизвестно, что было сделано, но, видимо, недостаточно, потому что Александр Лукашенко только надеется, что это поможет.

«Надеюсь, что это придаст новый импульс вашей работе. Ведь задачи впереди очень ответственные», - заметил Александр Лукашенко.

И ждет отдачу.

«В перспективе, планируем, мы будем постепенно увеличивать ассигнования. Но есть и другая сторона вопроса - эффективность использования капиталовложений, отдача от затрат на науку. От всех организаций и отраслей мы требуем главного - результата. Не будет результата - не будет денег», - пообещал официальный лидер.

Как говорится, добавил, «пустоцветы никому не нужны».

5. Мозги утекают внутри и снаружи

«Не менее острой является проблема утечки мозгов. Ее реальный масштаб оценить трудно, поскольку происходит не только внешняя, но и внутренняя интеллектуальная миграция. Многие молодые люди, оставаясь в нашей стране, меняют научную деятельность на более высокооплачиваемую работу в сфере бизнеса», - обратил внимание Лукашенко.

Президент рассказал о том, что правительство Беларуси разработало новые подходы по обеспечению роста зарплаты ученых, которые были представлены Главе государства.

6. Ученые недостаточно рассказывают о чудесной белорусской действительности

Александр Лукашенко считает недостаточной работу ученых по популяризации страны в мире. И чем дальше, тем больше: в речи перед учеными он зачем-то опять вспомнил о старших братьях.

«Многие журналисты, с которыми я разговаривал, ученые, россияне, когда им начинаешь что-то рассказывать, они сидят с открытыми глазами. И чем дальше, тем больше. Они не знают нашей действительности. Почему не знают? Потому что мы плохо работаем. А кто этим должен заниматься? Ученые в том числе. Ученый в России - это не просто ученый, это великий гражданин. Работая с учеными, мы через них будем доводить до наших старших братьев то, что происходит в Беларуси», - отметил глава Беларуси.

7. С диссертациями, выборами академиков что-то не так

Подходы к выборам академиков и член-корреспондентов Национальной академии наук должны быть пересмотрены, не хватает прозрачности и объективности, уверен Лукашенко.

«Мало внимания уделяется как формированию актуальной тематики диссертаций, так и внедрению научных разработок в практику. Да и подходы к выборам академиков и член-корреспондентов необходимо сделать более прозрачными и объективными», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он считает, что эти «звания должны получать действительно авторитетные ученые, имеющие не только весомые достижения, но и признанные научные школы, собственных учеников».

Кажется, академиков будут выбирать реже.