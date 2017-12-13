Карлюкевич рассказал об информационной безопасности СГ

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич считает, что СМИ должны нести ответственность за информационную безопасность государства.

Карлюкевич был назначен на должность министра информации в сентябре 2017 года . Он является членом межведомственной комиссии по информационной безопасности при Совбезе Беларуси.



© Pixabay Утвержден состав комиссии по безопасности в информационной сфере РБ

"Не нужно бояться открыто и прямо говорить о своих внешнеполитических приоритетах. И для этого у нас есть целая линейка не только госСМИ в России и в Беларуси, но и интеграционные СМИ", — заявил Карлюкевич в эфире телеканала ТРО.

По его словам, на страницах этих изданий "нужно говорить о наших внешнеполитических помыслах, которые должны соответствовать и интересам Союзного государства, и интересам Беларуси и России".

Отвечая на вопрос об информационной безопасности, глава Мининформа Беларуси отметил, что данное понятие "по своей содержательной сути достаточно простое". "Это значит обезопасить тех, кто владеет информацией и кто ею пользуется, от каких-то влияний и потоков, которые стараются перевернуть мир", — пояснил глава ведомства.

Касательно информационных угроз, Карлюкевич подчеркнул, что, во-первых, "культура владения информацией и распоряжение любой информацией, она должна присутствовать у журналистов, которые работают в общественно-политических масс-медиа".

Если не будет этой культуры и спокойного анализа самых конфликтных ситуаций, то информация приведет к страшным столкновениям.

Второй момент — за содержательной частью того или другого "мессенджа" нужно видеть, к чему это может привести, не создаст ли это благоприятные условия для развития терроризма, конфликтных ситуаций между разными социальными группами, между странами и политическими движениями.

Касаясь вопроса об общем информационном пространстве Союзного государства, Карлюкевич отметил, что это общее информационное пространство, которое декларируется политиками двух стран, и его нужно создавать в целях безопасности в медийном пространстве.

Отвечая на вопрос тайминга в информационной журналистике, глава Мининформа сказал, что следует "быть первыми, этому учат социальные сети". "Нужно опережать время", — сказал глава Мининформа.

По его словам, журналисты, работающие в интеграционных масс-медиа, должны работать с удвоенной скоростью.