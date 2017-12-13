Путин даст большую пресс-конференцию в четверг

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию для журналистов в четверг, сообщает Sputnik.

Российский президент ежегодно устраивает большие пресс-конференции для журналистов — как представителей СМИ РФ, так и зарубежных. Общение Путина с прессой обычно занимает несколько часов, ему успеют задать около полусотни вопросов.

Очередная пресс-конференция, последняя в нынешнем президентском сроке Путина, состоится в Москве 14 декабря. На нее аккредитовано рекордное число корреспондентов — 1640. Мероприятие начнется в 12:00.

На пресс-конференции будет представлен и Sputnik Беларусь — от имени агентства вопрос подготовила шеф-редактор Олеся Лучанинова.

Как заявлял ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, у пресс-конференции будет "отпечаток" грядущей предвыборной кампании и то, что российский лидер принял решение выдвигать свою кандидатуру.

Ожидается, что Путин может ответить на целый ряд вопросов — от предвыборной гонки до ситуации на Ближнем Востоке и в мировой экономике в частности.

Sputnik будет вести онлайн-трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина — следите за обновлениями сайта.