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Саакашвили не хочет возглавить Украину, но готов "поднять" Одессу

14.12.2017 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 дек — Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что хочет стать мэром Одессы, об этом он сказал в эфире телеканала "24tv".

"Знаете, о чем я мечтаю? Я хочу просто поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу. Я очень хочу "поднять" Одессу", — сказал Саакашвили. Он уточнил, что это осуществимо, только если "поменять все правила игры".

Саакашвили не хочет возглавить Украину, но готов "поднять" Одессу
© Sputnik/
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При этом Саакашвили добавил, что не хочет быть президентом Украины.

Экс-президент Грузии был задержан 5 декабря в Киеве в рамках уголовного дела о содействии преступной организации и сокрытии преступной деятельности. Однако сторонники Саакашвили отбили его у полиции, после чего они провели митинг в центре Киева, где разбит палаточный городок.

На следующий день полицейские пришли в палаточный городок, где им снова было оказано сопротивление. Саакашвили удалось задержать только спустя два дня, он был доставлен в изолятор СБУ. Наказание по вменяемой ему статье – до десяти лет лишения свободы.

В минувший понедельник Печерский районный суд Киева оставил Саакашвили на свободе, но под круглосуточным домашним арестом. Прокуратура намерена оспорить решение суда.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанный 8 декабря политик остается на свободе, но под круглосуточным домашним арестом.

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