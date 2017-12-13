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Саакашвили не хочет возглавить Украину, но готов "поднять" Одессу
14.12.2017 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что хочет стать мэром Одессы, об этом он сказал в эфире телеканала "24tv".
"Знаете, о чем я мечтаю? Я хочу просто поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу. Я очень хочу "поднять" Одессу", — сказал Саакашвили. Он уточнил, что это осуществимо, только если "поменять все правила игры".
При этом Саакашвили добавил, что не хочет быть президентом Украины.
Экс-президент Грузии был
На следующий день полицейские пришли в палаточный городок, где им снова было оказано сопротивление. Саакашвили удалось задержать
В минувший понедельник Печерский районный суд Киева
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