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Путин назвал поведение Саакашвили плевком в лицо украинцев
14.12.2017 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о Михаиле Саакашвили, назвал действия бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области плевком в лицо украинского и грузинского народов.
"То, что делает Саакашвили, — плевок в лицо грузинского народа и плевок в лицо украинского народа! Как вы это терпите вообще? На Украине что нет настоящих украинцев? Так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается", — отметил президент России на ежегодной пресс-конференции.
Вместе с тем, путин еще раз отметил, что русские и украинцы — один народ, у которого общие исторические корни.
"Наши исторические, духовные и прочие корни дают мне право говорить, что в основе своей мы один народ", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.
"Ясно также и другое, что по мере развития, по мере того, что Украина, будучи близка к западным границам России — она развивалась тоже соответствующим образом. Там много замечательного своеобразия: и в языке, и в культуре — во всем. И в России все это очень любят, считают это частью собственной культуры", — добавил президент.
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Когда российский президент на пресс-конференции сказал, что русские и украинцы – один народ, зал зааплодировал.
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