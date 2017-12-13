Путин о минских соглашениях: эффективность низкая из-за Киева

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Эффективность реализации минских соглашений низкая из-за неконструктивной позиции Киева, заявил президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции.



© Sputnik / Виктор Толочко Советники лидеров "нормандской четверки" обсудили обмен пленными

"По поводу минского формата и его эффективности — эффективность, конечно, низкая. И, на мой взгляд, прежде всего из-за неконструктивной позиции представителей сегодняшней киевской власти", — сказал Путин.

Он отметил, что Киев не желает как реализовывать минские соглашения, так и организовывать полноценный политический процесс, результатом которого может быть реализован договор об особом статусе Донбасса, закрепленный принятой Радой законом, однако не введенный до сих пор под различными предлогами.

Украинские власти весной 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота в Украине. По информации ООН, в ходе конфликта погибли десять тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с начала переговоров приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.