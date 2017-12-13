МИНСК, 14 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что у США будет возможность наладить отношения с Россией.



© Sputnik/ Михаил Климентьев Путин: Трамп не в состоянии выполнить предвыборные обещания

Такое заявление российский лидер сделал во время ежегодной пресс-конференции в Москве. Он также добавил, отвечая на вопрос журналиста "Россия Сегодня", что если бы английский язык позволял, президенты двух могли бы перейти "на ты" – английский предполагает нейтральное обращение "you".

"С господином Трампом мы друг к другу обращаемся по именам, поэтому уж не знаю. Если бы было "ты" или "вы", перешли бы мы на "ты"? Скорее всего, да, потому что мы с ним хоть и мало встречались, мельком два раза, но в целом рабочий контакт должен быть между людьми, которые занимаются тем видом деятельности, который поручен нам нашими избирателями, – сказал Путин.

Российский президент выразил надежду, что Трамп пойдет по пути выполнения предвыборных обещаний и в части отношений с Россией, и у стран будет возможность наладить контакт.

Встречи Путина и Трампа за последний год происходили дважды – в Гамбурге на саммите G20 в июле и во вьетнамском Дананге во время саммита АТЭС в ноябре.

Во время нахождения у власти в США Трампа отношения с Россией носили противоречивый характер. Россия сталкивалась с обвинениями во вмешательстве в выборы в США, а информагентство RT – с требованием зарегистрироваться в статусе иностранных объектов. В октябре текущего года Трамп ввел санкции против ряда стран, в том числе РФ.