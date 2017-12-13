Путин о ЕАЭС: мы двигаемся в нужном нам всем направлении

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Критика по развитию Евразийского экономический союз (ЕАЭС) есть, однако цифры говорят о том, что принятые решения были правильными, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.



© Sputnik/ Алексей Дружинин Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец

Российский лидер назвал ЕАЭС "большим общим достижением", однако отметил, что есть ряд нерешенных вопросов в части энергетики и таможенного регулирования.

"Это многочисленные изъятия из принятых общих решений, связанных, прежде всего, с энергоносителями, с электроэнергией. Но у нас есть план действий, расписанный по годам, когда, в какое время, мы должны перейти к полной либерализации в этих секторах. И мы будем двигаться", — сказал Путин.

Глава РФ отметил и положительные тенденции: растет внутренний товарооборот, внутренний экспорт. "Это видно на цифрах. Даже с теми странами, которые совсем недавно присоединились, у них тоже есть совокупный положительный результат", — отметил президент России.

Путин прокомментировал вопрос по таможенному регулированию. "Мы должны будем обязательно ввести, мы договаривались, я надеюсь, и сделаем, — это электронное декларирование перемещаемых через наши территории товаров, отслеживание их движения. Чрезвычайно важная и нужная вещь", — подчеркнул глава РФ.

Путин признался, что не видит ничего плохого в том, что на российской таможне будут появляться таможенники из Беларуси или Казахстана и будут работать какое-то время вместе с коллегами из РФ.

"Это не нарушает принцип суверенитета, это просто делает работу таможни более прозрачной. Ну и нужно вводить, конечно, новые технологии перемещения товаров через границу", — отметил Путин.

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года. В настоящее время членам ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.