МИНСК, 14 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил о том, что будет выдвигаться на президентский пост, затронул тему Украины и Саакашвили, а также пошутил о своем зрении.

Это была 13-я по счету пресс-конференция президента России. Рекорд 2008 года — когда мероприятие длилось 4 часа 40 минут — побит не был. Но рекорд на этой пресс-конференции все-таки был установлен: аккредитовалось рекордное число представителей российских и иностранных СМИ — более 1600 человек.



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Про самовыдвижение

Журналисты в начале пресс-конференции задали вопросы по поводу его президентских амбиций на следующий срок.

"Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны", — сказал Путин.

По его словам, он планирует на новый срок стать главой государства, чтобы в дальнейшем повышать доходы граждан России.

Путин также отметил, что сильных соперников у нынешней власти действительно нет. "Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать", — сказал он.

Про Украину и Саакашвили

Отвечая на вопросы об отношениях с Украиной, Путин подчеркнул, что два государства пройдут через существующие из-за крымского вопроса сложности.

"Ведь русские и украинцы — один народ", — сказал Путин.

Высказался Путин и поводу экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили .

Путин назвал его поведение плевком в лицо и украинского, и грузинского народов. "Как вы это терпите до сих пор?" — сказал Путин, обращаясь к украинским журналистам, присутствующим на пресс-конференции.

"Теперь носится там (в Украине — Sputnik) по площадям и кричит на весь мир: "Я – украинец". И Украина все это терпит, понимаете. У меня сердце кровью обливается", — сказал Путин.

Про Собчак

Российский президент особо подчеркнул, что украинского сценария у себя Россия не допустит. Об этом он заявил, отвечая на вопрос телеведущей Ксении Собчак, которая спросила о том, боится ли власть конкуренции, и об оппозиционере Алексее Навальном.

"Значит, по поводу конкуренции и по поводу того, есть ли у нас дееспособная оппозиция… Я уже достаточно развернуто отвечал, и смысл моего ответа заключается не в том, что кто-то не созрел для чего-то. Смысл моего ответа заключается в том, что оппозиция должна выйти с ясной, понятной людям программой позитивных действий", — сказал Путин.

Многие журналисты, которые присутствовали в зале, были крайне удивлены тем, что Собчак, которая ранее заявила о своем намерении участвовать в президентской гонке, пришла на мероприятие. Сама же Собчак после пресс-конференции заявила о том, что ей дали задать вопрос, потому что она была в красном платье.

Анекдот и шутка

Не обошлась данная пресс-конференция и без анекдота от первого лица.

Путин рассказал анекдот о том, что "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую". Сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы, начал Путин. "Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", — рассказал президент.

Забавная ситуация получилась и с плакатом журналистки из Татарстана .

После ответа на вопрос о его намерении баллотироваться на новый президентский срок, Путин сказал: "чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай". Давайте заострим".

Президенту уточнили, что на плакате было написано слово "бабай".

"А, бабай! К старости слаб глазами стал, извините", — пошутил Путин, что вызвало взрыв смеха в зале.

В свою очередь журналистка пояснила, что по-татарски бабай означает "дедушка". "Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано "Путин бабай". Это по-татарски "дедушка Путин". Так вас называют дети нашей республики", — сказала она.