Саакашвили ответил на фразу Путина о плевке в лицо украинцам и грузинам

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесского региона Украины Михаил Саакашвили заявил о сходстве отношения к нему украинского и российского лидеров, Петра Порошенко и Владимира Путина.

В ходе Большой пресс-конференции, которая прошла накануне в Москве, Путин назвал действия Саакашвили в Украине плевком в лицо грузинскому и украинскому народам и выразил удивление терпеливостью украинцев.

"Ну не может Путин меня никак забыть!" – написал Саакашвили на своей странице в Facebook, отметив что, российский президент ненавидит его и "боится как черт ладана".

В сентября Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался при поддержке своих сторонников через кордон правоохранителей в ПП "Шегини" со стороны Польши. За это он был оштрафован на 130 долларов.

Уже в начале декабря Саакашвили был задержан как фигурант уголовного дела о содействии преступным организациям, однако не без помощи своих сподвижников он был отбит у правоохранителей и направился в центр Киева, где провел митинг, потребовав импичмента Порошенко. Попытки задержать экс-президента Грузии на следующий день снова встретили отпор.

Саакашвили все же задержали два дня спустя, однако суд позже отпустил его на поруки ряда депутатов Верховной рады и под круглосуточный домашний арест. Прокуратура намерена обжаловать это решение.