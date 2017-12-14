Путин обсудил с президентом США проблему КНДР

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоялся по инициативе американской стороны.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", — сообщили в администрации президента.

На вчерашней пресс-конференции Путин выразил надежду, что у США будет возможность наладить отношения с Россией и предположил, что двум президентам можно было бы "перейти на ты".

Двусторонние отношения между США и Российской Федерацией носят противоречивый характер, в октябре этого года Россия попала в перечень стран, в отношении которых США ввели санкции. Кроме того, к российскому СМИ Russia Today были выдвинуты требования зарегистрироваться в статусе иностранного агента. Продолжается суд над бывшим советником Трампа, Майкл Флинн который, по мнению ФБР, встречался с послом России в США накануне выборов.