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Путин обсудил с президентом США проблему КНДР
15.12.2017 13:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоялся по инициативе американской стороны.
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова", — сообщили в администрации президента.
На вчерашней пресс-конференции Путин выразил надежду, что у США будет возможность наладить отношения с Россией и предположил, что двум президентам можно было бы "перейти на ты".
Двусторонние отношения между США и Российской Федерацией носят противоречивый характер, в октябре этого года Россия попала в перечень стран, в отношении которых США ввели санкции. Кроме того, к российскому СМИ Russia Today были выдвинуты требования зарегистрироваться в статусе иностранного агента. Продолжается суд над бывшим советником Трампа, Майкл Флинн который, по мнению ФБР, встречался с послом России в США накануне выборов.
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Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе американской стороны.
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