15 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Информация белорусских спецслужб помогла пресечь попытки терактов в Беларуси и за рубежом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию органов государственной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо отметить, что многие современные угрозы могут быть преодолены только сообща. КГБ Беларуси развивает практическое взаимодействие со службами десятков стран, прежде всего с нашей Россией, нашими постсоветскими республиками, другими государствами мира. Высокий уровень партнерства позволяет успешно проводить совместные мероприятия. На основании информации наших работников пресечен ряд попыток совершения терактов в России, некоторых европейских государствах, а также в нашей стране", - заявил глава государства.

Он отметил, что география и интенсивность контактов по линии спецслужб расширяются и это свидетельствует о признании мировым сообществом важной роли Беларуси в обеспечении региональной, а по отдельным направлениям и глобальной безопасности.

"Сегодня перед нашими спецслужбами стоят новые задачи. Одна из главных - борьба с терроризмом. Мир напоминает разворошенный муравейник. Через границы переправляются толпы беженцев, а под их прикрытием - фанатики, готовые убивать мирных граждан, сеять хаос. В транзитном потоке на территории нашей республики регулярно задерживаются члены международных террористических организаций", - сказал Александр Лукашенко.

"Идет также незаконная торговля оружием, которая стремительно расползается по свету. К сожалению, от этого не застрахованы и мы. Нам нужно быть максимально бдительными и ни в коем случае не допустить, чтобы этот арсенал стал проникать через нашу границу", - добавил Президент.-0-