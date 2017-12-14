Лукашенко: быть чекистом – значит быть патриотом

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси должны первыми приходить на помощь гражданам, не рассчитывая на публичное признание, заявил президент Александр Лукашенко.

В пятницу, 15 декабря, глава государства принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию органов государственной безопасности.

"Быть чекистом — это прежде всего быть патриотом, бескорыстно отдавать всего себя своему Отечеству, не рассчитывая на публичное признание. Вы должны помнить, что мы с вами всегда первыми должны прийти на помощь нашим людям, нашим соседям. Мы люди в погонах, нам доверено такое право. И мы его должны исполнить", — приводит слова президента его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что всегда требовал от руководства КГБ ни в коем случае не допустить в своей работе ошибок, "которые бы сломали судьбы людям, хотя бы одному человеку". "За это история нас никогда не простит. Мое отношение к таким негативным явлениям будет чрезвычайным, немедленным", — добавил он.

Президент обратил внимание, что работа сотрудников спецслужб – это тяжелая обязанность и особая честь, которые дают лишь одну привилегию — оставаться на переднем плане борьбы за национальные интересы. "Таков наш путь, и я желаю вам идти по нему твердо, с четким пониманием правоты своего дела, чувством гордости и удовлетворения за достойно исполненный долг", — сказал белорусский лидер.

"Я говорил нашим армейцам, милиции, скажу и вам: вы никогда не увидите меня в тылу, в этой сложной борьбе (а может быть, будет еще и сложнее) я буду всегда вместе с вами и никогда не позволю предать наши с вами интересы по защите государства и человека", — заявил Лукашенко.

Глава государства также вспомнил роль чекистов в становлении независимой Беларуси и подробно остановился на исторических вехах развития органов госбезопасности, которое происходило в неразрывной связи с жизнью страны в прошедшее столетие.

"Сегодня мы можем утверждать, и это опять же признают как наши друзья, так и оппоненты, что КГБ Беларуси состоялся как эффективная и самодостаточная спецслужба суверенной страны", — сказал Лукашенко.