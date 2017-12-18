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Посол РФ в РБ считает упреки в неэффективности ЕАЭС преждевременными

18.12.2017 16:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. У членов Евразийского экономического союза пока нет абсолютного понимания, что общие интересы могут принести государствам-участникам больше экономического эффекта, чем защита сугубо национальных интересов, заявил в интервью Sputnik Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РБ Александр Суриков.

Посол РФ в РБ считает упреки в неэффективности ЕАЭС преждевременными
© Sputnik/ Евгений Биятов
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С этим непониманием Суриков связывает критику, которая иногда звучит в адрес ЕАЭС. По его мнению, упрекать объединение в неэффективности преждевременно.

"Давайте посмотрим пример Европейского союза — сколько лет он становился на ноги. Да и сейчас там случаются трения и разногласия. А ЕАЭС только 5 лет. Естественно, есть вопросы, по которым предстоит притереться. Потому что нет пока стопроцентного понимания у всех членов этого объединения, что не только национальные, но и общие интересы могут привести к более серьезному экономическому эффекту. Это понимание пока не созрело", — заявил Суриков.

По его словам, стремление каждой страны-участницы держаться "за свою трубу" пройдет – после того, как будут просчитаны и оценены мультипликативные эффекты от интеграционного взаимодействия.

"Так что все идет нормально. Важно не опережать события. А то мы хотим сразу, немедленно и все, так не бывает", — оценил успехи ЕАЭС в уходящем году посол РФ в РБ.

Читайте полную версию интервью Сурикова агентству Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РБ, подводя итоги года, отметил, что развитие ЕАЭС идет своим чередом, а все и сразу не бывает.

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