Госнаград удостоены 89 работников различных сфер деятельности

Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря подписал указ №451, в соответствии с которым 89 человек удостоены государственных наград. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Представители разных областей деятельности награждены орденами и медалями за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в развитие легкой промышленности, дорожного хозяйства, агропромышленного комплекса, железнодорожного и водного транспорта, совершенствование энергетической и налоговой систем республики, обеспечение развития банковского сектора и финансирования государственных программ, внедрение новых технологий диагностики и лечения населения, значительные достижения в сфере образования, культуры, искусства и спорта.

Так, орденом Отечества ІІІ степени награжден директор КСУП "Брилево" Аркадий Кобрусев, орденом "За службу Родине" ІІІ степени - командир 5-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных Сил Алексей Попов. Среди удостоенных ордена Почета профессор кафедры педагогики Белорусского государственного университета физической культуры Елена Белова, старший тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе Республиканского центра олимпийской подготовки "Стайки" Александр Медведь.

Медалью Франциска Скорины награждены учитель русского языка и литературы Сновской средней школы Инна Винник, заведующий лабораторией гигиены труда РУП "Научно-практический центр гигиены" Григорий Косяченко.

Указом также присвоены почетные звания. Заслуженным деятелем культуры Беларуси стал главный редактор журнала "Вясёлка" Владимир Липский. Звания "Заслуженный врач Республики Беларусь" удостоены заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов и заведующий кафедрой факультетской хирургии Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Владимир Шиленок, звания "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь" - директор ЗАО "Калинка" Галина Калитеня, звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь" - генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук по земледелию Федор Привалов.

Заслуженным строителем Беларуси стал генеральный директор ОАО "Дорожно-строительный трест №5" Валерий Габец, заслуженным энергетиком Беларуси - генеральный директор РУП "Гродноэнерго" Владимир Шатерник, заслуженным работником физической культуры и спорта Беларуси - старший инструктор-методист социального учреждения "Инвацентр" Белорусского общества инвалидов Борис Бачковский.-0-