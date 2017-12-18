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США заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму

19.12.2017 09:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. На правах постоянного члена Совета Безопасности ООН США воспользовались правом вето и блокировали резолюцию, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить данное решение.

США заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму
© Sputnik/ Валерий Мельников
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Голосование по распространенному Египтом проекту резолюции состоялось в понедельник. Проект резолюции заявлял, что "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава" Иерусалима "не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены".

Постоянный наблюдатель государства Палестина при ООН Рияд Мансур после голосования Совета Безопасности в понедельник назвал действия США "историческим грехом".

А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, напротив, поблагодарил президента США Дональда Трампа и написал в своем Twitter, что в Хануку Трамп "зажег свечу правды".

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

 
Теги: Минск
 
 
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США наложили вето на решение Совета Безопасности ООН о непризнании изменения статуса Иерусалима.

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