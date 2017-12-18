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Лукашенко проверит силовиков
19.12.2017 06:24 — Новости Политики | БДГ
Проверки ожидают белорусский Следственный комитет и Министерство обороны, пообещал Александр Лукашенко. Эксперты сошлись во мнении, что поводы для проверок есть: это и учения «Запад-2017», и проверка боеспособности и расходования средств силовиками.
Большие проверки
Александр Лукашенко по итогам 2017 года заслушает отчеты руководства всех силовых структур. Об этом он заявил, принимая с докладом Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.
«Я планирую послушать отчеты всех силовых структур. Некоторые силовые структуры мы очень серьезно будем проверять по итогам этого года, в том числе Минобороны», — сказал официальный лидер Беларуси.
Кроме этого, Лукашенко интересовался ходом оптимизации СК и расследование дел, которые неходятся на контроле у президента и получили наибольший общественный резонанс. И наконец, «какова ситуация в стране вообще с позиции Следственного комитета с преступностью?»
Иван Носкевич доложил о результатах работы Следственного комитета в этом году, заявив о снижении уровня преступности.
«В целом Следственный комитет в 2017 году работал в условиях снижения нагрузки по сравнению с предыдущим периодом. Примерно на 7-7,5%. И этот процесс соответствует в целом снижению уровня преступности в стране за этот же период, — сказал он. — Меньше поступает заявлений и сообщений о преступлениях — меньше возбуждается уголовных дел, которые находятся в производстве следователей».
Силовики получили увеличение бюджета
«Мы опираемся на оговорку президента, что будет проведена проверка всех силовиков. У них периодически бывают проверки. Кроме того, нужно иметь в виду, что в 2018 году бюджет у этих ведомств увеличился по сравнению с предыдущим годом в отличии от всех прочих министерств и ведомств», — пояснил БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.
Он увязывает этот рост с разгоном
«В таком случае есть смысл проверить, насколько это всё используется», — предположил эксперт.
Обоснованной считает Быковский и проверку Минобороны после
«Значит ли проведение проверки, что президент недоволен силовиками? Нет. Не обязательно. Но проверки — это возможность держать их в тонусе, поддерживать конкуренцию между министерствами и ведомствами, чтобы им нужно было показать, кто более эффективен, кто более экономен», — подчеркнул эксперт.
Он также обратил внимание на заявление Носкевича о снижении нагрузки на Следственный комитет в связи с сокращением уровня преступности. «В условиях снижения доходов населения, и если вспомнить об уличных протестах из-за
Быковский говорит, что в таких условиях не очень понятно, почему у нас не растет преступность. «Есть о чем поразмыслить, возможно, изменилась классификация преступлений, возможно, часть преступлений не попадает в СК, а разрешается на уровне административных преступлений», — отметил эксперт, выказав сомнения в озвученных цифрах.
Минобороны провинилось
«Сейчас работают межведомственные комиссии, которые шерстят силовые структуры. В результате одной из таких проверок Сергей Шпегун потерял должность начальника Оперативно-аналитического центра», — пояснил БДГ руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.
Почему будет проверка в Минобороне, считает эксперт, тоже понятно. «Это и провал информационной работы по итогам учений «Запад-2017», и дискредитация ведомства и армии
Он добавил, что еще один момент — это предвыборный год в России. «В марте-феврале там выберут Путина, завершат придворные дел и возьмутся за Беларусь. К этому моменту Лукашенко хочет видеть силовые структуры в адекватном виде, готовыми к парированию всех возможных угроз», — заключил эксперт.
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Проверки ожидают белорусский Следственный комитет и Министерство обороны, пообещал Александр Лукашенко. Эксперты сошлись во мнении, что поводы для проверок есть:...
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