Лукашенко проверит силовиков

Проверки ожидают белорусский Следственный комитет и Министерство обороны, пообещал Александр Лукашенко. Эксперты сошлись во мнении, что поводы для проверок есть: это и учения «Запад-2017», и проверка боеспособности и расходования средств силовиками.

Большие проверки

Александр Лукашенко по итогам 2017 года заслушает отчеты руководства всех силовых структур. Об этом он заявил, принимая с докладом Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

«Я планирую послушать отчеты всех силовых структур. Некоторые силовые структуры мы очень серьезно будем проверять по итогам этого года, в том числе Минобороны», — сказал официальный лидер Беларуси.

Кроме этого, Лукашенко интересовался ходом оптимизации СК и расследование дел, которые неходятся на контроле у президента и получили наибольший общественный резонанс. И наконец, «какова ситуация в стране вообще с позиции Следственного комитета с преступностью?»

Иван Носкевич доложил о результатах работы Следственного комитета в этом году, заявив о снижении уровня преступности.

«В целом Следственный комитет в 2017 году работал в условиях снижения нагрузки по сравнению с предыдущим периодом. Примерно на 7-7,5%. И этот процесс соответствует в целом снижению уровня преступности в стране за этот же период, — сказал он. — Меньше поступает заявлений и сообщений о преступлениях — меньше возбуждается уголовных дел, которые находятся в производстве следователей».

Силовики получили увеличение бюджета

«Мы опираемся на оговорку президента, что будет проведена проверка всех силовиков. У них периодически бывают проверки. Кроме того, нужно иметь в виду, что в 2018 году бюджет у этих ведомств увеличился по сравнению с предыдущим годом в отличии от всех прочих министерств и ведомств», — пояснил БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский.

Он увязывает этот рост с разгоном демонстрантов 25 марта (День Воли), который выглядел немотивированным и жестоким, но силовики заслужили благодарность за то, что они навели порядок и сбили волну протестов. Разгон мог быть демонстрацией новой техники, закупленной для МВД и КГБ.

«В таком случае есть смысл проверить, насколько это всё используется», — предположил эксперт.

Обоснованной считает Быковский и проверку Минобороны после прошедших учений «Запад-2017» : нужно рассмотреть, насколько эффективно использовались относительно большие средства.

«Значит ли проведение проверки, что президент недоволен силовиками? Нет. Не обязательно. Но проверки — это возможность держать их в тонусе, поддерживать конкуренцию между министерствами и ведомствами, чтобы им нужно было показать, кто более эффективен, кто более экономен», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на заявление Носкевича о снижении нагрузки на Следственный комитет в связи с сокращением уровня преступности. «В условиях снижения доходов населения, и если вспомнить об уличных протестах из-за Декрета №3 , в стране не должно происходить снижение количества преступлений. Ведь люди на улицу выходили из-за отчаяния, а не просто так, и лишь в последние месяцы года замечен рост дохода населения», — напомнил политический обозреватель.

Быковский говорит, что в таких условиях не очень понятно, почему у нас не растет преступность. «Есть о чем поразмыслить, возможно, изменилась классификация преступлений, возможно, часть преступлений не попадает в СК, а разрешается на уровне административных преступлений», — отметил эксперт, выказав сомнения в озвученных цифрах.

Минобороны провинилось

«Сейчас работают межведомственные комиссии, которые шерстят силовые структуры. В результате одной из таких проверок Сергей Шпегун потерял должность начальника Оперативно-аналитического центра», — пояснил БДГ руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Почему будет проверка в Минобороне, считает эксперт, тоже понятно. «Это и провал информационной работы по итогам учений «Запад-2017», и дискредитация ведомства и армии по делу гибели Александра Коржича — и по самому делу, и по тому, как на него реагировало руководство Минобороны, — отметил эксперт.

Он добавил, что еще один момент — это предвыборный год в России. «В марте-феврале там выберут Путина, завершат придворные дел и возьмутся за Беларусь. К этому моменту Лукашенко хочет видеть силовые структуры в адекватном виде, готовыми к парированию всех возможных угроз», — заключил эксперт.