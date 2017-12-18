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Обнародовано письмо Саакашвили президенту Украины
19.12.2017 18:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал присланное руководству страны письмо политика Михаила Саакашвили.
© Sputnik / Александр Шурмелев
Политическое противостояние между Порошенко и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили продолжается уже не первый месяц.
На днях украинские журналисты узнали о письме, которое Саакашвили отправил президенту Порошенко. Во вторник документ был опубликован официальным представителем украинского лидера.
"Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще и радует врага Украины", – написал Саакашвили, комментируя заявления о том, что он якобы имеет связи с спецслужбами РФ, которые уже опровергались и российской стороной.
Саакашвили в письме признал, что допускал и сейчас делает много политических ошибок, "но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации".
"Готов в любой момент встретиться с уполномоченным представителем и все обговорить", – заключил политик.
Ранее бывший президент Грузии требовал объявить импичмент Порошенко. В ответ на обвинения и уличные акции украинские власти задержали Саакашвили. Позже суд не нашел оснований для его ареста – сейчас бывший глава одесской администрации продолжает инициировать акции протеста.
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В своем обращении бывший президент Грузии подчеркнул, что не имеет "агрессивных намерений".
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