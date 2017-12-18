Обнародовано письмо Саакашвили президенту Украины

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал присланное руководству страны письмо политика Михаила Саакашвили.



© Sputnik / Александр Шурмелев Бышок: праздник каждый день, или Новые приключения Саакашвили

Политическое противостояние между Порошенко и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили продолжается уже не первый месяц.

На днях украинские журналисты узнали о письме, которое Саакашвили отправил президенту Порошенко. Во вторник документ был опубликован официальным представителем украинского лидера.

"Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще и радует врага Украины", – написал Саакашвили, комментируя заявления о том, что он якобы имеет связи с спецслужбами РФ, которые уже опровергались и российской стороной.

Саакашвили в письме признал, что допускал и сейчас делает много политических ошибок, "но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации".

"Готов в любой момент встретиться с уполномоченным представителем и все обговорить", – заключил политик.

Ранее бывший президент Грузии требовал объявить импичмент Порошенко. В ответ на обвинения и уличные акции украинские власти задержали Саакашвили. Позже суд не нашел оснований для его ареста – сейчас бывший глава одесской администрации продолжает инициировать акции протеста.