ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обнародовано письмо Саакашвили президенту Украины

19.12.2017 18:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал присланное руководству страны письмо политика Михаила Саакашвили.

Обнародовано письмо Саакашвили президенту Украины
© Sputnik / Александр Шурмелев
Бышок: праздник каждый день, или Новые приключения Саакашвили

Политическое противостояние между Порошенко и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили продолжается уже не первый месяц.

На днях украинские журналисты узнали о письме, которое Саакашвили отправил президенту Порошенко. Во вторник документ был опубликован официальным представителем украинского лидера.

"Несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще и радует врага Украины", – написал Саакашвили, комментируя заявления о том, что он якобы имеет связи с спецслужбами РФ, которые уже опровергались и российской стороной.

Саакашвили в письме признал, что допускал и сейчас делает много политических ошибок, "но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации".

"Готов в любой момент встретиться с уполномоченным представителем и все обговорить", –  заключил политик.

Ранее бывший президент Грузии требовал объявить импичмент Порошенко. В ответ на обвинения и уличные акции украинские власти задержали Саакашвили. Позже суд не нашел оснований для его ареста – сейчас бывший глава одесской администрации продолжает инициировать акции протеста.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своем обращении бывший президент Грузии подчеркнул, что не имеет "агрессивных намерений".

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
США заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика