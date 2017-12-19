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Саакашвили снова написал письмо Порошенко
20.12.2017 09:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
© Sputnik/ Стрингер
Не надо публиковать чужие письма
Это письмо Саакашвили стало публичным ответом политика на
К нему прикреплено также видеообращение экс-президента Грузии к Петру Порошенко, в котором Саакашвили называет публикацию его письма "очередным рекордом подлости".
"Признайтесь себе и народу, вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилования", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
© Sputnik/ Стрингер
"Это была моя последняя попытка спасти вас от ваших же фатальных ошибок. Но сейчас гораздо важнее спасти Украину", — говорит Саакашвили, обращаясь к Порошенко. Он подразумевает, что единственный вариант спасения страны — отставка президента.
Обвиняет Порошенко в провокациях
В письме Саакашвили подчеркнул, что
"Ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию", — пишет он.
Сторонники Саакашвили попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли
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Михаил Саакашвили опубликовал новое письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно уйти в отставку.
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