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Саакашвили снова написал письмо Порошенко

20.12.2017 09:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook новое письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко. Основной лейтмотив письма — просьба к Порошенко добровольно уйти в отставку. 

Саакашвили снова написал письмо Порошенко
© Sputnik/ Стрингер
Саакашвили неугомонный: попытка захвата дворца и письмо Порошенко

Не надо публиковать чужие письма

Это письмо Саакашвили стало публичным ответом политика на обнародование пресс-секретарем украинского президента его предыдущего письма,  которое было написано на русском языке с орфографическими ошибками. Нынешнее письмо написано на украинском языке.

К нему прикреплено также видеообращение экс-президента Грузии к Петру Порошенко, в котором Саакашвили называет публикацию его письма "очередным рекордом подлости".

"Признайтесь себе и народу, вы и ваши соратники не способны и не хотите менять Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс преодолеть политический кризис. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилования", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Саакашвили снова написал письмо Порошенко
© Sputnik/ Стрингер
Обнародовано письмо Саакашвили президенту Украины

"Это была моя последняя попытка спасти вас от ваших же фатальных ошибок. Но сейчас гораздо важнее спасти Украину", — говорит Саакашвили, обращаясь к Порошенко. Он подразумевает, что единственный вариант спасения страны — отставка президента.

Обвиняет Порошенко в провокациях

В письме Саакашвили подчеркнул, что штурм Октябрьского дворца, который предприняли его сторонники в воскресенье, был спланированной провокацией Администрации президента Украины, чтобы дискредитировать его, как политика.

"Ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию", — пишет он.

Сторонники Саакашвили попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с бойцами Нацгвардии. В результате пострадало 60 военнослужащих, 15 из них были госпитализированы.

 
Теги: Минск
 
 
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Михаил Саакашвили опубликовал новое письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал его добровольно уйти в отставку.

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