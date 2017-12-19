ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грызлов: встреча в Минске 20 декабря – последний шанс для Киева

20.12.2017 10:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов назвал запланированную на 20 декабря встречу переговорщиков в Минске "последним шансом для Киева вернуться в процесс обмена пленными в Донбассе.

Грызлов: встреча в Минске 20 декабря – последний шанс для Киева
© Sputnik / Виктор Толочко
Сайдик: дата обмена пленными в Донбассе еще не определена

В ходе очередного и последнего в 2017 году раунду переговоров контактной группы стороны попробуют продвинуться вперед в решении вопросов, которые не удалось снять в течение года. В частности, последние в уходящем году переговоры будут посвящены вопросу прекращения огня на всей линии соприкосновения в Донбассе на период праздников и зимних каникул.

Несмотря на то, что участники переговоров в Минске отмечают необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, в Донбассе по-прежнему фиксируются случаи обстрелов, которые влекут новые жертвы и разрушения, нарушают работу ключевых объектов гражданской инфраструктуры и мешают проведению ремонтных работ. Стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях, подготовке диверсий, размещении техники в нарушение минских соглашений, использовании тяжелого вооружения.

"Киев своими действиями срывает достигнутые ранее договоренности по обмену. Сегодня на заседании Контактной группы у Киева есть последний шанс вернуться в процесс обмена", — заявил полпред РФ Борис Грызлов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контактная группа по Донбассу проведет в Минске в среду 20 декабря последний в 2017 году раунд переговоров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Саакашвили снова написал письмо Порошенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика