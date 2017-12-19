Грызлов: встреча в Минске 20 декабря – последний шанс для Киева

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов назвал запланированную на 20 декабря встречу переговорщиков в Минске "последним шансом для Киева вернуться в процесс обмена пленными в Донбассе.



© Sputnik / Виктор Толочко Сайдик: дата обмена пленными в Донбассе еще не определена

В ходе очередного и последнего в 2017 году раунду переговоров контактной группы стороны попробуют продвинуться вперед в решении вопросов, которые не удалось снять в течение года. В частности, последние в уходящем году переговоры будут посвящены вопросу прекращения огня на всей линии соприкосновения в Донбассе на период праздников и зимних каникул.

Несмотря на то, что участники переговоров в Минске отмечают необходимость неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, в Донбассе по-прежнему фиксируются случаи обстрелов, которые влекут новые жертвы и разрушения, нарушают работу ключевых объектов гражданской инфраструктуры и мешают проведению ремонтных работ. Стороны конфликта обвиняют друг друга в провокациях, подготовке диверсий, размещении техники в нарушение минских соглашений, использовании тяжелого вооружения.

"Киев своими действиями срывает достигнутые ранее договоренности по обмену. Сегодня на заседании Контактной группы у Киева есть последний шанс вернуться в процесс обмена", — заявил полпред РФ Борис Грызлов.