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МИД: Минск против обвинительных резолюций в отношении любых стран

20.12.2017 22:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Беларусь выступает против любых страновых резолюций, так как выступает за решение спорных вопросов, заявил заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк.

Генассамблея ООН накануне приняла резолюцию по Крыму. За проголосовали 70 стран, против — 26, 76 воздержались. В большинстве своем резолюцию поддержали США и европейские страны. Генассамблея в частности не признала "аннексию" Россией части украинской территории и призвала Москву выполнить 12 рекомендаций касательно "ущемления прав человека в отношении жителей Крыма".

МИД: Минск против обвинительных резолюций в отношении любых стран
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы проголосовали против этой резолюции. Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция", — цитирует пресс-служба МИД слова Шупляка.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что голосование против такого инструмента — попытка Беларуси привлечь внимание к его неэффективности.

"Без настойчивого поиска путей и возможностей к сближению позиций, за рамками обвинительных резолюций, решения существующих проблем не найти", — подчеркнул Шупляк.

Крым стал российской территорией после проведенного там референдума в 2014 году после госпереворота в Украине. Киев в свою очередь считает полуостров своей территорией, несмотря на то, что вхождение Крыма в состав России осуществлялось демократическим путем.

 
Теги: Минск
 
 
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Республика считает, что такой политический метод неэффективен и призвала искать пути для сближения позиций.

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