Кадыров прокомментировал свое попадание в санкционный список США

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал с иронией информацию о внесении его в санкционный список США: он заявил, что не поехал бы в Штаты за все валютные запасы, которые есть у американцев.

США в среду внесли пятерых граждан России в санкционный "список Магнитского", в том числе Кадырова.

"Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны", — написал Кадыров в своем Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 20, 2017 at 10:31 PST

Он также отметил, что к нему в гости в Чечню часто приезжают знаменитые американцы, которым санкции безразличны. "Известные во всем мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции", — заявил он.

Так называемый "Акт Магнитского" был принят в США 14 декабря 2012 года и вводил визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека.