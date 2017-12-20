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Кадыров прокомментировал свое попадание в санкционный список США
20.12.2017 22:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал с иронией информацию о внесении его в санкционный список США: он заявил, что не поехал бы в Штаты за все валютные запасы, которые есть у американцев.
США в среду внесли пятерых граждан России в санкционный "список Магнитского", в том числе Кадырова.
"Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны", — написал Кадыров в своем Instagram.
Он также отметил, что к нему в гости в Чечню часто приезжают знаменитые американцы, которым санкции безразличны. "Известные во всем мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции", — заявил он.
Так называемый "Акт Магнитского" был принят в США 14 декабря 2012 года и вводил визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека.
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Глава Чечни отметил, что к нему в гости часто приезжают знаменитые американцы, которым санкции безразличны.
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