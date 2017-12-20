Додон хочет прокатиться с Лукашенко на тракторе в Молдове

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон завил, что пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать в следующем году с официальным визитом в республику.

"В следующем году ждем в гости по моему приглашению президента Беларуси. Предлагал, чтобы он приехал в апреле", — сказал Додон в хозде прямой линии.

Он также сообщил, что это время выбрано для того, чтобы главы государств вместе смогли на белорусском тракторе "Беларус" засадить поле пшеницей.

В июле текущего года президент Молдовы находился четыре дня с официальным визитом в Беларуси. Помимо переговоров и посещений предприятий, Додон принял участие и в открытии фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

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