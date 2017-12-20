|
МИД объяснил, почему в ООН Беларусь голосовала против резолюции по Крыму
21.12.2017 07:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек — Sputnik. МИД Беларуси объяснил свою позицию по голосованию в Генассамблее ООН по обновленной украинской резолюции о нарушении прав человека в Крыму.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция. Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве", — заявил в среду заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк.
Он пояснил, что такая позиция — не проявление бесчувственности Беларуси к озабоченности их инициаторов. Голосование Беларуси против — попытка привлечь внимание к эффективности и даже разрушительности подобных инструментов.
МИД Беларуси выразил уверенность, что Генассамблея ООН - не место, где обсуждаются и принимаются подобные резолюции.
Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь всегда голосовала против любых становых резолюций - это ее принципиальная позиция.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии