МИД объяснил, почему в ООН Беларусь голосовала против резолюции по Крыму

МИНСК, 21 дек — Sputnik. МИД Беларуси объяснил свою позицию по голосованию в Генассамблее ООН по обновленной украинской резолюции о нарушении прав человека в Крыму.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД: позиция Беларуси по вопросу статуса Иерусалима остается неизменной

"Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция. Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве", — заявил в среду заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк.

Он пояснил, что такая позиция — не проявление бесчувственности Беларуси к озабоченности их инициаторов. Голосование Беларуси против — попытка привлечь внимание к эффективности и даже разрушительности подобных инструментов.

МИД Беларуси выразил уверенность, что Генассамблея ООН - не место, где обсуждаются и принимаются подобные резолюции.

Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".