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МИД объяснил, почему в ООН Беларусь голосовала против резолюции по Крыму

21.12.2017 07:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. МИД Беларуси объяснил свою позицию по голосованию в Генассамблее ООН по обновленной украинской резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

МИД объяснил, почему в ООН Беларусь голосовала против резолюции по Крыму
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция. Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве", — заявил в среду заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк.

Он пояснил, что такая позиция — не проявление бесчувственности Беларуси к озабоченности их инициаторов. Голосование Беларуси против — попытка привлечь внимание к эффективности и даже разрушительности подобных инструментов.

МИД Беларуси выразил уверенность, что Генассамблея ООН  - не место, где обсуждаются и принимаются подобные резолюции.

Генеральная Ассамблея ООН приняла во вторник украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. За резолюцию проголосовали 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались. Среди тех, кто поддержал инициативу — большинство европейских стран и США. В частности, Генассамблея осудила "нынешнюю временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины", вновь заявив о "непризнании ее аннексии". В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь всегда голосовала против любых становых резолюций - это ее принципиальная позиция.

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