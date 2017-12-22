Рауль Кастро задержится на посту главы Кубы из-за урагана

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Глава Государственного совета и председатель Совета министров Кубы Рауль Кастро оставит свой пост в апреле 2018 года, сообщили местные СМИ.

"Когда Национальная ассамблея народной власти будет учреждена, закончится мой второй и последний мандат во главе государства и правительства, и у Кубы будет новый президент", — заявил Кастро в своем выступлении перед парламентом.



© Sputnik / Виктор Толочко Кастро и Беларусь: последствия утраты настоящего друга

Как объявили власти страны, новый парламент соберется 19 апреля. Ранее созыв планировался на февраль, но был перенесен из-за урагана "Ирма", принесшего значительные разрушения острову осенью этого года.

Кастро занимает должность главы Кубы с 2008 года. С 2006 года он временно исполнял обязанности главы государства в связи с болезнью своего брата Фиделя Кастро — многолетнего легендарного руководителя страны, который отошел от дел по состоянию здоровья и скончался на 91-м году жизни в ноябре 2016 года.

Это второй срок пребывания Рауля Кастро у власти. Сейчас политику 86 лет.

Как наиболее вероятного преемника Кастро называют его первого заместителя — 57-летнего Мигеля Диас-Канеля. Тем не менее, Кастро останется главой Коммунистической партии страны.

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