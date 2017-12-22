ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На парламентских выборах каталонцы снова проголосовали за независимость

22.12.2017 08:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек — Sputnik. На выборах в парламент Каталонии абсолютное большинство обеспечили себе партии, выступающие за независимость Каталонии. Таковые предварительные итоги голосования.

На парламентских выборах каталонцы снова проголосовали за независимость
© AFP/ EMMANUEL DUNAND
Около 45 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Каталонии в Брюсселе

Первое место в "командном зачете" удерживает центристская партия "Граждане" с 36 мандатами (25,4%), которая выступает за единство Искании,  но трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" удалось получить 70 мандатов из 135.

Лидер партии "Вместе за Каталонию" — бывший председатель женералитета Карлес Пучдемон сейчас находится в Бельгии — в Испании на него выписан ордер на арест, но его партия имеет все шансы получить 34 мандата (21% голосов избирателей). Партия "Левые республиканцы Каталонии", возглавляемая еще одним сепаратистом — бывшим замом главы женералитета Ориолом Жункерасом, который ждет суда в тюрьме Мадрида, может получить 32 мандата. Крайне левая партия "Кандидатура народного единства" (CUP), претендует на четыре мандата.

На парламентских выборах каталонцы снова проголосовали за независимость
© REUTERS/ SERGIO PEREZ
Спикер парламента Каталонии арестована в Испании

Правящая в Испании правая "Народная партия", по понятным причинам, в Каталонии оказалась аутсайдером.

Таким образом, сторонники независимости получат возможность самостоятельно утвердить нового председателя женералитета. Но пока сложно предположить его кандидатуру — Пучдемон не может вернутся в Испанию из-за ордера на арест, второй лидер Ориол Жункерас уже в тюрьме.

Выборы в Каталонский парламент были назначены из-за политического кризиса, когда Мадрид ввел прямое управление автономией, которая провела референдум 1 октября и провозгласила независимость.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 204
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным сторонники независимости Каталонии получили абсолютное большинство в парламенте автономии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Решение ГА ООН по Иерусалиму: Израиль негодует, Палестина благодарит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика