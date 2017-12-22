На парламентских выборах каталонцы снова проголосовали за независимость

МИНСК, 22 дек — Sputnik. На выборах в парламент Каталонии абсолютное большинство обеспечили себе партии, выступающие за независимость Каталонии. Таковые предварительные итоги голосования.



© AFP/ EMMANUEL DUNAND Около 45 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Каталонии в Брюсселе

Первое место в "командном зачете" удерживает центристская партия "Граждане" с 36 мандатами (25,4%), которая выступает за единство Искании, но трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" удалось получить 70 мандатов из 135.

Лидер партии "Вместе за Каталонию" — бывший председатель женералитета Карлес Пучдемон сейчас находится в Бельгии — в Испании на него выписан ордер на арест , но его партия имеет все шансы получить 34 мандата (21% голосов избирателей). Партия "Левые республиканцы Каталонии", возглавляемая еще одним сепаратистом — бывшим замом главы женералитета Ориолом Жункерасом, который ждет суда в тюрьме Мадрида, может получить 32 мандата. Крайне левая партия "Кандидатура народного единства" (CUP), претендует на четыре мандата.



© REUTERS/ SERGIO PEREZ Спикер парламента Каталонии арестована в Испании

Правящая в Испании правая "Народная партия", по понятным причинам, в Каталонии оказалась аутсайдером.

Таким образом, сторонники независимости получат возможность самостоятельно утвердить нового председателя женералитета. Но пока сложно предположить его кандидатуру — Пучдемон не может вернутся в Испанию из-за ордера на арест, второй лидер Ориол Жункерас уже в тюрьме .

Выборы в Каталонский парламент были назначены из-за политического кризиса, когда Мадрид ввел прямое управление автономией , которая провела референдум 1 октября и провозгласила независимость.