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На парламентских выборах каталонцы снова проголосовали за независимость
22.12.2017 08:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. На выборах в парламент Каталонии абсолютное большинство обеспечили себе партии, выступающие за независимость Каталонии. Таковые предварительные итоги голосования.
© AFP/ EMMANUEL DUNAND
Первое место в "командном зачете" удерживает центристская партия "Граждане" с 36 мандатами (25,4%), которая выступает за единство Искании, но трем сепаратистским партиям "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" удалось получить 70 мандатов из 135.
Лидер партии "Вместе за Каталонию" — бывший председатель женералитета Карлес Пучдемон сейчас находится в Бельгии — в
© REUTERS/ SERGIO PEREZ
Правящая в Испании правая "Народная партия", по понятным причинам, в Каталонии оказалась аутсайдером.
Таким образом, сторонники независимости получат возможность самостоятельно утвердить нового председателя женералитета. Но пока сложно предположить его кандидатуру — Пучдемон не может вернутся в Испанию из-за ордера на арест,
Выборы в Каталонский парламент были назначены из-за политического кризиса, когда
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По предварительным данным сторонники независимости Каталонии получили абсолютное большинство в парламенте автономии.
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