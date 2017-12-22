Решение ГА ООН по Иерусалиму: Израиль негодует, Палестина благодарит

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Внеочередная Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля. В ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против — 9, еще 35 воздержались.

Итоги голосования стали известны накануне вечером, но не смотря на поздний час, большинство стран, причастных к назревавшему конфликту уже высказали свое мнение.



© REUTERS/ Ammar Awad Генассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля

Неожиданное неголосование шести

Первое что удивило многих в этой истории — то, как повели себя некоторые страны в ходе голосования. Шесть стран-членов Европейского союза фактически не поддержали официальную позицию Брюсселя и воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о статусе Иерусалима: Венгрия, Хорватия, Чехия, Польша, Латвия, Румыния. Четыре государства бывшего СССР — Грузия, Украина, Молдова и Туркмения вообще не приняли участие в голосовании.

Такое количество воздержавшихся и не проголосовавших, в то время как официальная позиция Брюсселя и ЕС была не раз озвучена, отчасти может объясняться неоднократными заявлениями президента США Дональда Трампа накануне заседания о том, что Вашингтон прекратит оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию ГА ООН. Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая до голосования, подтвердила эту позицию.

Против резолюции выступили США и еще восемь стран: Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того. Также воздержались Аргентина, Австралия, Бенин, Босния и Герцеговина, Гаити, Канада, Мексика, Руанда, Ямайка и другие.



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Подробности голосования по статусу Израиля Генассамблеи ООН в четверг>>

Так или иначе, но генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля. Теперь согласно документу "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Резолюция также "требует, чтобы все государства" "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями (СБ ООН)".

Палестина радостно приветствовала

Палестинская президентская администрация буквально сразу приветствовала резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима, принятую Генассамблеей ООН. Об этом заявил представитель президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу-Рудейна агентству Вафа.

"Эта резолюция вновь подчеркивает позицию международного сообщества на стороне палестинского права, и все угрозы и вымогательство не смогли изменить ее и допустить противоречие международному праву", — заявил Абу-Рудейна.



© REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain Исламские страны назвали Иерусалим столицей Палестины

Представитель президента Палестины также добавил, что страна будет продолжать усилия в ООН и на всех международных учреждениях по прекращению оккупации и созданию палестинского государства с восточным Иерусалимом в качестве его столицы.

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Израиль назвал решение неприемлимым

Официальный Израиль сообщил, что не приемлет решение Генассамблеи ООН по Иерусалиму. Вместе с тем, в канцелярии премьер-министра выразили удовлетворение, что многие страны поддержали Еврейское государство,

"В Израиле не приемлют решение ООН, но вместе с тем с удовлетворением отмечают, что многие страны проголосовали против этого решения. Это страны Европы, Африки и Латинской Америки, которые посетил премьер-министр Нетаньяху", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter канцелярии.



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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман раскритиковал решение Генеральной Ассамблеи ООН по статусу Иерусалима, заявив об антиизраильской предубежденности ряда стран.

Министр обороны процитировал слова Аббы Эвена — первого посла Израиля в организации: "Если Алжир представит проект резолюции, в котором говорится, что Земля плоская, и именно Израиль ее расплющил, то эта резолюция будет принята 164 голосами за, 13 — против, при 26 воздержавшихся. С тех пор ничего не изменилось", — добавил Либерман.

Эрдоган выразил надежду, что Трамп отменит свое решение

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает, что на основании результатов голосования на Генассамблее (ГА) ООН президент США Дональд Трамп отменит свое решение о признании этого города столицей Израиля.



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"Мы с большим удовлетворением приветствуем принятую подавляющим большинством голосов историческую резолюцию ГА ООН по Иерусалиму. Ожидаем, что администрация Трампа незамедлительно отменит свое неудачное решение, незаконность которого была четко установлена ГА ООН. От себя и от имени турецкого народа выражаю благодарность всем, кто оказывает поддержку Палестине и Иерусалиму", — написал Эрдоган в Twitter.

США все-таки намерены открыть посольство

Официальная реакция США на резолюцию Генассамблеи ООН пока не была озвучена. Но накануне голосования заявила постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США откроют посольство в Иерусалиме, несмотря ни на какие решения ООН.

"Америка разместит посольство в Иерусалиме. Это то, чего хочет от нас американский народ, и это правильно. Никакое голосование в ООН на это никак не повлияет", — заявила Хейли, выступая в ГА ООН в четверг.

При этом она заверила, что предстоящее голосование не останется незамеченным. "Это голосование повлияет на то, как американцы видят ООН и как мы смотрим на страны, которые не уважают нас в ООН. Мы запомним это голосование", — подчеркнула дипломат.