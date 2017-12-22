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Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики"
22.12.2017 11:09 — Новости Политики | БелТА
22 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с представителями деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Президента, главная цель документа - создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали здесь свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт.
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