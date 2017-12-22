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Лукашенко о декрете №7: больше нет никаких препятствий работе бизнеса

22.12.2017 11:23 — Новости Политики | БелТА  
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22 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. В Беларуси больше нет никаких препятствий для предпринимательской деятельности. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на встрече с представителями деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевым из принятых документов является декрет, в котором речь идет о том, чтобы дать людям возможность развивать свое дело, а не думать о многочисленных бюрократических формальностях. Хочешь заниматься бизнесом - иди и работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком - все! На следующий день можно приступать к работе", - отметил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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