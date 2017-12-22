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Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики"

22.12.2017 11:09 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики"

22 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Об этом глава государства сообщил сегодня на встрече с представителями деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, главная цель документа - создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт.

"Вторая цель декрета - инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья - внедрение новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что он поддержал все предложения предпринимателей, какие бы сложные темы они ни затрагивали. "Есть у нас продвинутые люди, которые уже подумали, как этим заниматься. Я подумал так: у нас сегодня этого нет, если что-то будет хорошее - в плюс, если будет в минус - я знаю, с кого спросить", - сказал он.

Более того, заметил Президент, с принятием декрета в Беларуси не только будут созданы условия для развития IT-сферы, но и приобретены уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капиталов и, главное, умных и талантливых людей со всего мира.

"Этот декрет наряду с пакетом принятых решений для бизнеса должен позволить Беларуси стать на путь опережающего развития", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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