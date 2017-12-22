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Лукашенко: никаких досрочных выборов не будет

22.12.2017 11:53 — Новости Политики | БелТА  
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22 декабря, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Никаких досрочных выборов в Беларуси не будет. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на встрече с представителями деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что во время подготовки проекта бюджета на 2018 год было принято решение дополнительно часть средств направить в резервный фонд Президента. "Принимая новый бюджет, "лямант" подняли бизнесмены от политики, - сказал глава государства. - Те расходы, что были запланированы в бюджете, я еще на 10% сократил, перечислив эти средства в резервный фонд Президента, который в бюджете будет - не у меня в кармане - и будет использоваться по предложениям правительства и парламента".

"Там некоторые говорят: Президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и прочих причин", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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