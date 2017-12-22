Лукашенко: досрочных выборов не будет

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Досрочный выборов в Беларуси не будет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями деловых кругов.

Разговоры о возможных досрочных выборах, по словам президента, возникли на фоне перераспределения бюджетных средств. К первом чтению республиканского бюджета на 2018 год проект закона подошел в несколько измененном виде: часть статей расходов были существенно урезаны в пользу резервного фонда президента.

"Там некоторые говорят: президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и прочих причин", — заявил глава государства.

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Лукашенко также рассказал, каким образом будут расходываться средства из резервного фонда.

"Принимая новый бюджет, "лямант" подняли бизнесмены от политики. Те расходы, что были запланированы в бюджете, я еще на 10% сократил, перечислив эти средства в резервный фонд Президента, который в бюджете будет — не у меня в кармане — и будет использоваться по предложениям правительства и парламента", — заявил Лукашенко.

На существенное увеличение президентского фонда во время слушания прокета бюджета в первом чтении в Палате Представителей обратила внимание депутат Анна Конопацкая. Она же поинтересовалась у министра финансов, зачем это было сделано.