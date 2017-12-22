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Лукашенко: досрочных выборов не будет

22.12.2017 12:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Досрочный выборов в Беларуси не будет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями деловых кругов.

Лукашенко: досрочных выборов не будет
© Фото: пресс-служба президента
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Разговоры о возможных досрочных выборах, по словам президента, возникли на фоне перераспределения бюджетных средств. К первом чтению республиканского бюджета на 2018 год проект закона подошел в несколько измененном виде: часть статей расходов были существенно урезаны в пользу резервного фонда президента. 

"Там некоторые говорят: президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и прочих причин", — заявил глава государства.

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Лукашенко также рассказал, каким образом будут расходываться средства из резервного фонда. 

"Принимая новый бюджет, "лямант" подняли бизнесмены от политики. Те расходы, что были запланированы в бюджете, я еще на 10% сократил, перечислив эти средства в резервный фонд Президента, который в бюджете будет — не у меня в кармане — и будет использоваться по предложениям правительства и парламента", — заявил Лукашенко. 

На существенное увеличение президентского фонда во время слушания прокета бюджета в первом чтении в Палате Представителей обратила внимание депутат Анна Конопацкая. Она же поинтересовалась у министра финансов, зачем это было сделано.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства также объяснил, зачем было решено перераспределить бюджетные деньги в пользу увеличения резервного фонда президента.

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