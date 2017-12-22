|
Лукашенко: досрочных выборов не будет
22.12.2017 12:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Досрочный выборов в Беларуси не будет, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу во время встречи с представителями деловых кругов.
Разговоры о возможных досрочных выборах, по словам президента, возникли на фоне перераспределения бюджетных средств. К первом чтению республиканского бюджета на 2018 год проект закона подошел в несколько измененном виде: часть статей расходов были существенно урезаны в пользу резервного фонда президента.
"Там некоторые говорят: президент создал большой резервный фонд, наверное, выборы досрочные будут. Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и прочих причин", — заявил глава государства.
Лукашенко также рассказал, каким образом будут расходываться средства из резервного фонда.
"Принимая новый бюджет, "лямант" подняли бизнесмены от политики. Те расходы, что были запланированы в бюджете, я еще на 10% сократил, перечислив эти средства в резервный фонд Президента, который в бюджете будет — не у меня в кармане — и будет использоваться по предложениям правительства и парламента", — заявил Лукашенко.
На существенное увеличение президентского фонда во время
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства также объяснил, зачем было решено перераспределить бюджетные деньги в пользу увеличения резервного фонда президента.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии