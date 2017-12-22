МИНСК, 22 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл в российскую столицу с однодневным визитом.

В пятницу состоялись переговоры главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Борисом Джонсоном. Был рассмотрен большой комплекс двусторонних и международных отношений.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя сложившиеся отношения с Джонсоном, назвала британскую делегацию "мимимишной".

"Они (британская делегация) сегодня все были "мимими", – сказала Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Она также прокомментировала публикацию в "Таймс", в которой содержались рекомендации Джонсону – что не есть и не пить в Москве. Захарова отметила, что "от нас голодными еще никто не уезжал".

Кроме того, делегацию "накормили, напоили и отправили обратно в Великобританию", сказала она.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

По поводу состоявшихся переговоров Лаврова с Джонсоном Захарова добавила, что эта встреча – вывод из тупика российско-британских отношений. "К этому тупику они были заведены не Москвой. Мы готовы начать работать для того, чтобы их оттуда выводить", — подчеркнула представитель российского МИД.