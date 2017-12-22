МИНСК, 23 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин призвал не относиться к России "как к любимой бабушке", а работать над тем, чтобы она воспринималась в обществе молодой и устремленной в будущее страной.



© Фото: пресс-служба президента России Путин ночью играл в хоккей на Красной площади

"Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке — вовремя давать ей лекарства, чтобы у нее ничего не болело и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед. И с каждым новым поколением она такой и становится", — заявил глава российского государства во время своего выступления на съезде политической партии "Единая Россия".

ЕР приветствует решение

Лидер партии и премьер министр РФ Дмитрий Медведев заявил на съезде, что ЕР приветствует решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборах в 2018 году, хотя была бы рада выдвинуть его.



© Sputnik/ Алексей Дружинин Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев приняли участие в XVII съезде партии "Единая Россия"

"Единая Россия" была бы рада выдвинуть Владимира Путина как своего кандидата на высший государственный пост. Тем более что "Единая Россия" уже это делала — выдвигала своего кандидата в президенты. Но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича о самовыдвижении" — заявил Медведев.

В 2012 году Владимир Путин участвовал в президентских выборах как кандидат от партии "Единая Россия", в эту компанию он решил включиться как какндидат-самовыдвиженец. Однако пришел на съезд своей партии и выступил перед делегатами с речью.

Москва готова работать и с Западом, и с Востоком

По словам Путина, Россия будет идти от победы к победе, и нет силы, которая могла бы остановить движение Российской Федерации вперед.

При этом власти России готовы выстраивать отношения с партнерами на Западе и на Востоке, но лишь на принципах доверия и равноправия, подчеркнул Путин. По его словам, Россия никогда не будет жертвовать национальными интересами народа.

"Готовы работать со всеми странами: и на Западе, и на Востоке — на принципах доверия и равноправия. Но никогда мы не будем жертвовать безопасностью наших граждан и национальными интересами нашего народа", — сказал российский президент.

При этом касаясь внутренних проблем страны, он подчеркнул, что Россия за эти годы сумела преодолеть, казалось бы, непреодолимые проблемы в экономике и ряде других сфер.

"Мы преодолели, казалось бы, непреодолимые тенденции в экономике, демографии, социальной сфере", — сказал Путин.

Опираясь на этот рост экономики, власти должны заняться решением проблемы бедности.



© Sputnik/ Дмитрий Астахов Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приняли участие в XVII съезде партии "Единая Россия"

"Сейчас Россия вышла из рецессии, мы вышли на этап устойчивого роста экономики, и, опираясь на рост экономики, рост производительности труда, мы должны таргетировать и бедность, делать это так, как мы таргетировали инфляцию" — отметил российский президент.

Но при этом, по его словам, нельзя обещать людям невыполнимого, разбрасывать деньги, как это было в начале 90-х годов.

Из положительных моментов развития страны Путин также отметил, в последние годы Россия сумела укрепить свою безопасность и усилить обороноспособность.

Развивать прямую демократию и уважать оппозицию

По мнению Путина, России нужно расширять механизмы прямой демократии, и с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции.

"Убежден, что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать огромный потенциал гражданской активности, который заложен в нашей конституции, поощрять конкуренцию, соревнование идей, предложений, подходов к решению задач развития, с уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции" — сказал глава Российского государства

При этом, ничто так не подрывает стабильность и развитие страны, как коррупция, беззаконие и равнодушие чиновников и бизнеса.

"Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие", — сказал президент России.