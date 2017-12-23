Теперь официально: Собчак выдвинута кандидатом в президенты

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Тележурналистка Ксения Собчак стала кандидатом от Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива", съезд партии в субботу принял решение выдвинуть Собчак кандидатом в президенты.

За кандидатуру Собчак проголосовали 96 делегатов, против было подано семь голосов. Делегаты также высказались за включение тележурналистки в политсовет партии.

"Если мы считаем возможным, чтобы Ксения баллотировалась на высший государственный пост, то логично, чтобы она вошла в руководящий орган партии", — объяснил, обращаясь к делегатам, председатель партии Андрей Нечаев.



© Sputnik/ Валерий Мельников Председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев и телеведущая Ксения Собчак

Всерьез и надолго

В свою очередь Собчак заявила, что намеренно вступила в партию, потому что планирует долго оставаться в политическом поле.

"Безусловно, я сделала это намеренно. Я, конечно же, знаю, что я могла бы не вступать в партию, но это было мое решение, я рада, что Андрей Нечаев меня в этом решении поддержал. Потому что мне бы хотелось, чтобы на основе партии "Гражданская инициатива" мы и дальше продолжали активную политическую борьбу. И, конечно же, президентские выборы — это только этап на этом поле политической борьбы", – сказала Собчак журналистам.

Он добавила, что рассчитывает объединить усилия с "Гражданской инициативой", чтобы создать базу, на основе которой можно будет участвовать в политической жизни всерьез и надолго.



© Sputnik/ Валерий Мельников Телеведущая Ксения Собчак выступает на съезде партии "Гражданская инициатива"

Ведущая также рассказала, что ее предвыборную программу "123 трудных шага" ей помогали писать директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, а также глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев. Нечаев, в частности, отвечал за экономический блок.

Собчак также поблагодарила режиссера Авдотью Смирнову, которая помогала в части, связанной с инклюзивным обществом.

В регионы

Выдвинутый от "Гражданской инициативы" кандидат в президенты в период агитации намерена сконцентрироваться на работе в регионах. Она рассказала, что в регионах уже трудятся порядка 45 предвыборных штабов в ее поддержку.

"Мы постоянно ездим, каждую неделю у нас проходит несколько поездок в регионы, я общаюсь с избирателями, я занимаюсь агитацией, я узнаю огромное количество проблем, которые происходят в регионах, и, в частности, эти проблемы тоже становятся частью моей политической повестки. Я езжу и буду продолжать это делать, и, мне кажется, это вообще важнейшая вещь", — сказала Собчак журналистам в субботу.



© Sputnik/ Валерий Мельников Телеведущая Ксения Собчак на съезде партии "Гражданская инициатива" в Москве

Она добавила, что недавно вернулась из Твери и в ближайшие дни намерена поехать в Казань.

По мнению Собчак, концентрироваться на работе в столицах нецелесообразно — Москва и Санкт-Петербург уже достаточно политически активны и "оппозиционно настроены".

Не Тимошенко

Журналисты обратили внимание на стиль Собчак и высказали предположение, что выбор прически в какой-то степени стал перекликаться со стилем бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

На партийный съезд в субботу Собчак пришла с косой, уложенной вокруг головы.

"Нет, мне кажется, это у вас как-то перекликается. Вы знаете, я самые разные делаю себе прически и, честно говоря, не очень об этом думаю. Мне кажется, брендом должны стать те слова, которые я произношу, брендом должна стать моя программа, в которую я верю. Брендом, я очень надеюсь, станет сегодняшняя речь, которую я произнесла", — сказала Собчак.



© Sputnik/ Валерий Мельников Телеведущая Ксения Собчак на съезде партии "Гражданская инициатива" в Москве

Она заметила, что долго готовила речь. И ее выступление более важно, чем поиск ассоциаций. Лидер партии "Гражданская инициатива" Нечаев постарался разрядить обстановку и сказал, что брендом Ксении будет он.

Выборы президента РФ состоятся в России 18 марта 2018 года.