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КНДР пообещала укреплять ядерный потенциал для противостояния США

24.12.2017 16:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек — Sputnik. КНДР планирует продолжать укреплять свой ядерный потенциал, даже несмотря на санкции Совета Безопасности ООН, сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

КНДР пообещала укреплять ядерный потенциал для противостояния США
© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID
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Это решение власти Северной Кореи объяснили необходимостью подготовки к защите от американской агрессии.

"Мы продолжим консолидировать средства ядерного сдерживания, направленные на самооборону, в целях полного устранения ядерной угрозы, шантажа и враждебных действий со стороны США, а также для формирования баланса сил с Соединенными Штатами", — подчеркивается в заявлении МИДа.

В сообщении отмечается, что "если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР".

Кроме того, КНДР пообещала довести объемы ядерного вооружения до уровня США.

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МИД страны также назвал новую резолюцию Совета Безопасности ООН, связанную с расширением и ужесточением санкций против Пхеньяна актом агресии.

Напомним, что СБ ООН принял резолюцию, которая ужесточила санкции в отношении Северной Кореи, в частности, ввела торговое эмбарго, ограничения на поездки граждан и поставки нефтепродуктов.

 
Теги: Минск
 
 
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Северная Корея заявила о готовности довести потенциал своего ядерного оружия до уровня США.

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