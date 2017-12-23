Навального, несмотря на судимость, выдвинули кандидатом в президенты РФ

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Собрания инициативных групп по выдвижению бизнесмена с непогашенной судимостью Алексея Навального кандидатом в президенты прошли в Москве, Петербурге и ряде других городов России, сообщают российские СМИ.



© Sputnik/ Валерий Мельников Теперь официально: Собчак выдвинута кандидатом в президенты

Ранее руководитель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что он имеет непогашенную судимость за хищение и не может претендовать в кандидаты на пост главы государства в 2018 году. Он имеет право участвовать в президентской гонке после 2028 года.

В российской столице собрание инициативной группы Навального прошло в Серебряном бору, в Санкт-Петербурге собрание инициативной группы состоялась на Марсовом поле. На мероприятиях присутствовали представили избирательных комиссий.

Также сообщается, что Навальный и его уполномоченные планируют 24 декабря подать документы в Центризбирком.

Ранее Памфилова также заявляла, что ЦИК будет рассматривать документы всех претендентов на пост президента России, которые поступят в комиссию.

В России, согласно законодательству, осужденный за совершение тяжкого преступления, а мошенничество отнесено именно к этой категории, может стать главой государства только спустя 10 лет со дня погашения судимости.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания уже официально стартовала. Действующий глава государства Владимир Путин заявил о том, что будет баллотироваться в президенты. Кроме него, о своих президентских амбициях заявила телеведущая Ксения Собчак .

КПРФ на субботнем съезде выдвинула беспартийного Павла Грудинина кандидатом в президенты России. Избирательный штаб возглавит Геннадий Зюганов.