Президент Перу помиловал авторитарного предшественника-коррупционера

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Президент Перу Педро Кучински в канун Рождества помиловал экс-главу государства Альберто Фухимори, отбывавшего 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления.

Свой жест милосердия лидер Перу объяснил состоянием здоровья Фухимори, который страдает прогрессирующим и неизлечимым заболеванием. С минувшей субботы экс-лидер страны Фухимори находится в палате интенсивной терапии одного из госпиталей, куда он был доставлен после резкого падения давления.

На свободу выйдут и еще семь заключенных, здоровью которых также угрожают тюремные условия.

Video | El momento en que Alberto Fujimori recibió la noticia de su indulto ► https://t.co/oNLhG3U17Q pic.twitter.com/YzkTp1Fwiq — RPP Noticias (@RPPNoticias) 25 декабря 2017 г. ​

Протестная реакция

"Эти новости вызвали неоднозначные реакции в тот вечер, когда перуанцы отмечают Рождество. Разгневанные протестующие собрались на площади Сан-Мартина в Лиме, где обычно начинаются марши. В это время по телевидению показывали сторонников Фухимори, собравшихся у больницы, в которую в субботу вечером попал экс-президент, чтобы выразить радость по поводу решения", — пишет газета Guardian.

​Мировые СМИ отмечают, что "смелое, но противоречивое решение" о помиловании бывшего президента было принято через несколько дней после того, как парламент Перу не смог объявить импичмент Кучински.

Как подчеркивает Financial Times, тогда за сохранение власти президента проголосовал сын Фухимори, конгрессмен Кенджи Фухимори.

"Некоторые критики Кучински заявили, что решение об освобождении экс-лидера было не чем иным, как взаимовыгодным обменом, разработанным президентом и сыном бывшего главы государства", — заключает издание.

За что Педро Кучински хотели объявить импичмент

Предложение об отстранении Кучински было внесено представителями сразу нескольких парламентских групп. По мнению авторов документа, глава государства в своих заявлениях допустил искажение правды. Это касается ситуации с платежами бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.

Однако парламент не смог собрать достаточного числа голосов для отстранения главы государства от должности: за импичмент проголосовали только 78 депутатов при необходимом числе в 87. Обсуждение импичмента длилось почти 14 часов.

Президент Перу Педро Кучински пообещал гражданам новую главу в истории страны посла провала голосования в конгрессе по своему импичменту.

Кучински стал вторым подряд президентом Перу, попавшим в неприятную ситуацию из-за связей с Odebrecht. Его предшественник Ольянта Умала ушел с поста в июле 2016 года после обвинений в получении платежей от венесуэльских властей, Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. Сейчас по решению суда Умала и его супруга заключены под стражу.

Умала стал вторым экс-главой Перу, в отношении которого избрана подобная мера. Первым был 79-летний Альберто Фухимори.

За что сидел Альберто Фухимори

Политик возглавил Перу в 1990 году и находился у власти в течение десяти лет. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.

​В апреле 2009 года он был признан виновным в нарушении прав человека: была доказанность причастность Фухимори к убийствам 15 человек в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству 9 студентов и одного преподавателя в июле 1992 года. Ему также вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.

За годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов.