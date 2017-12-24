Швейцария проведет референдум, чтобы прояснить отношения с ЕС

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Швейцария не исключает возможности проведения референдума о дальнейших двусторонних отношениях с Евросоюзом, заявила президент страны Дорис Лейтхард.

"Мы должны знать, в каком направлении идти. Основное голосование было бы полезным", — отметила она.

Швейцария не является членом ЕС, но при этом с 2004 года входит в зону Шенгенского соглашения. Однако в последние несколько лет отношения между Берном и Брюсселем осложнились. Евросоюз принял решение ограничить годичным сроком эквивалентность местного биржевого права, что сдерживает швейцарских финансистов при покупке акций предприятий, зарегистрированных в ЕС. Это решение в Швейцарии назвали дискриминацией с целью ослабления ее позиций как финансового центра. Кроме того, официальные представители страны высказались, что примут ответные меры по отношению к ЕС.

Дорис Лейтхард заявила, что некоторые страны Евросоюза воспринимают Швейцарию так же, как и Великобританию, которая собирается покинуть ЕС. Президент Швейцарии также подчеркнула, что несмотря на скепсис многих граждан страны в отношении ЕС, товарообмен между ними охватывает значительную долю экономики, и альтернативы этим экономическим связям в данный момент нет.