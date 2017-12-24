Израиль благодарит Гватемалу за решение перенести дипмиссию в Иерусалим

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Президент Гватемалы Джимми Моралес в воскресенье сообщил, что говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в том числе и о возвращении посольства страны в Иерусалим.

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Израильские власти приветствовали решение президента Гватемалы Джимми Моралеса перенести посольство страны в Иерусалим из Тель-Авива вслед за аналогичным решением властей США. Примечательно, что свою благодарность власти Израиля высказывают в социальных сетях

"Благодарим Гватемалу за ваше важное решение переместить посольство в Иерусалим. Прекрасные новости и настоящая дружба", — написал официальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон в своем микроблоге в Twitter.

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С помощью аккаунта в Твиттере поздравил своего друга президента Гватемалы Джимми Моралеса с его мужественным решением перенести посольство его страны в столицу Иерусалим и спикер Кнессета Йоэль Эдельштейн.

"Этим решением вы доказали, что вы и ваша страна являетесь настоящими друзьями Израиля, и что связи между нами будут укрепляться", — написал он.

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Как отмечает американская газета Washington Post, это "первая страна, последовавшая за президентом Дональдом Трампом". Французское издание Monde добавляет, что Гватемала последовала примеру Трампа еще и в том, что не назвала точной даты переноса посольства. Как отмечает издание Hill, Гватемала также была "одной из немногих стран", поддержавших США на голосовании в ООН. В свою очередь британская газета Independent пишет о том, что США являются для Гватемалы "важным источником помощи", а Трамп обещал прекратить оказывать финансовую помощь странам, поддержавшим резолюцию ООН.

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