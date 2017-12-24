МИНСК, 25 дек — Sputnik. Итогом встречи предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в Даниловом монастыре с руководителем самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа", также представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком, стала договоренность о том, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.



© Sputnik / Виктор Толочко Сайдик: контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе

"Для Русской православной церкви это очень важный вопрос, потому что и там, и там наша паства. И там, и там наши люди. Кто ещё так скорбит, как скорбит Русская церковь в отношении всего того, что происходит, когда брат поднимает руку на брата?" — заявил патриарх Кирилл.

Киев также подтвердил, что окончательно согласованы все вопросы, касающиеся проведения обмена по формуле "306 на 74", а именно: стороны обменялись утвержденными списками, определили дату обмена, место и время.

"Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинца с оккупированных территорий", — написала представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в понедельник на своей странице в Facebook.

По ее словам, для обмена пленными в Донбассе осталось решить технические детали и логистические вопросы.

Патриарх Кирилл заявил, что процесс согласования обмена пленными был непростым, и особо подчеркнул участие в этом процессе Украинской православной церкви в лице блаженнейшего митрополита Онуфрия.

"Я хотел бы выразить благодарность всем участникам: тем, которые сейчас здесь находятся, и тем, кто сегодня здесь не присутствует… за понимание важности того, чтобы в канун нового года и Рождества Христова произошел обмен пленными, всех на всех", — сказал предстоятель РПЦ.

Кремль также надеется, что договоренности об обмене пленными между Киевом, ДНР и ЛНР будут реализованы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.