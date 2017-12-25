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Лукашенко 26 декабря полетит в Москву на неформальный саммит СНГ
25.12.2017 21:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет во вторник 26 декабря участие в неформальном саммите глав государств СНГ, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
© Sputnik/ Алексей Дружинин
Проведение встречи анонсировали днем 25 декабря в пресс-службе Кремля. Планируется, что президенты подведут итоги российского председательства в СНГ в текущем году, а также обменяются мнениями по вопросам развития сотрудничества.
"Президент Александр Лукашенко 26 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ", – сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы Кремля, на встречу в Москву прибудут главы Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызтана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в саммите участвовать не будет, но он ранее обсудил с Путиным по телефону вопросы, которые будут подняты в Москве.
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в саммите участвовать не будет, но он ранее обсудил с Путиным по телефону вопросы, которые будут подняты в...
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