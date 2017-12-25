Собчак разрешили побороться за статус кандидата в президенты РФ

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Центризбирком России рассмотрел пакет документов выдвиженца в президенты от либеральной партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак и разрешил ей начать кампанию.



© Sputnik/ Валерий Мельников Навального лишили возможности стать президентом России

Имея на руках одобрение ЦИК, Собчак может открыть специальный счет для формирования избирательного фонда начать сбор подписей в свою поддержку.

"Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк", – цитирует РИА Новости постановление, принятое ЦИК РФ.

Собчак была выдвинута для участия в президентских выборах съездом либеральной партии "Гражданская инициатива", которую возглавляет бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Он помогал Собчак в подготовке ее предвыборной программы "123 трудных шага".

Съезд "Гражданской инициативы" с участием потенциального кандидата состоялся в субботу. Общаясь после с журналистами Собчак призналась, что пришла в политику всерьез и надолго, а агитировать и собирать подписи в период предвыборной кампании намерена прежде всего в регионах. Москва и Санкт-Петербург уже достаточно политически активны и "оппозиционно настроены", объяснила свою стратегию выдвиженец от "Гражданской инициативы".

Документы в ЦИК Собчак подала в понедельник. Во вторник ЦИК ответил и зарегистрировал троих уполномоченных представителей "Гражданской инициативы", а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.

После открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей в свою поддержку – для регистрации кандидатом ей нужно собрать их не менее 100 тысяч. Причем из одного региона не может быть более 2,5 тысячи подписей.

О своем желании побороться за высший президентский пост России заявили несколько десятков человек, в том числе действующий глава страны Владимир Путин, ветераны избирательных компаний лидер ЛДПР Владимир Жириновский и партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие. КПРФ вместо Геннадия Зюганова в эту кампанию выдвинуло директора совхоза Пава Грудинина. Оппозиционному политику Алексею Навальному российский ЦИК отказал в регистрации из-за непогашенной судимости.

О своих президентских амбициях также заявили журналисты Екатерина Гордон и Олег Лурье, предприниматель Сергей Полонский и другие.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.