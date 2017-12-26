26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая проходит сегодня в подмосковной резиденции Президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.

Во встрече также участвуют президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

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