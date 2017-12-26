|
Лукашенко принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ
26.12.2017 19:05 — Новости Политики | БелТА
26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая проходит сегодня в подмосковной резиденции Президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.
Во встрече также участвуют президенты Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии