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Беларусь солидарна с позицией России по Сирии и Иерусалиму
26.12.2017 19:38 — Новости Политики | БелТА
26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь солидарна с позицией России по Сирии и Иерусалиму. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на неформальной встрече президентов стран СНГ, которая проходит в подмосковной резиденции Президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.
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