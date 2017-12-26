ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь солидарна с позицией России по Сирии и Иерусалиму

26.12.2017 19:38 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь солидарна с позицией России по Сирии и Иерусалиму
Владимир Путин и Александр Лукашенко

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь солидарна с позицией России по Сирии и Иерусалиму. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил сегодня на неформальной встрече президентов стран СНГ, которая проходит в подмосковной резиденции Президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия спасла Сирию и сохранила это государство, в котором я, наверное, раньше всех присутствующих побывал. Цветущее, прекрасное, красивое государство", - сказал Александр Лукашенко. Он выразил мнение, что, если бы не вмешательство России в ситуацию в Сирии, этого государства не было бы вообще.

"Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму", - заявил Президент Беларуси, обращаясь к Президенту России Владимиру Путину.

Глава белорусского государства отметил, что ему трудно оценивать решение Президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. "Может, за этим кроется что-то, чего мы еще не видим, но решение на первый взгляд кажется несколько странным, - сказал Александр Лукашенко. - Нельзя разрушать мир, который достался на этом клочке земли такой трудной ценой".

По словам белорусского лидера, в ситуации по вопросу Иерусалима необходимо придерживаться решений, которые были приняты Организацией Объединенных Наций.-0-

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко призвал не политизировать борьбу с допингом в спорте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика