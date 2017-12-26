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Беларусь солидарна с позицией России по Сирии и Иерусалиму
26.12.2017 19:38 — Новости Политики | БелТА
Владимир Путин и Александр Лукашенко
26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь солидарна с позицией России по Сирии и Иерусалиму. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил сегодня на неформальной встрече президентов стран СНГ, которая проходит в подмосковной резиденции Президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент БЕЛТА.
"Россия спасла Сирию и сохранила это государство, в котором я, наверное, раньше всех присутствующих побывал. Цветущее, прекрасное, красивое государство", - сказал Александр Лукашенко. Он выразил мнение, что, если бы не вмешательство России в ситуацию в Сирии, этого государства не было бы вообще.
"Мы также солидарны с вашей позицией по Иерусалиму", - заявил Президент Беларуси, обращаясь к Президенту России Владимиру Путину.
Глава белорусского государства отметил, что ему трудно оценивать решение Президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. "Может, за этим кроется что-то, чего мы еще не видим, но решение на первый взгляд кажется несколько странным, - сказал Александр Лукашенко. - Нельзя разрушать мир, который достался на этом клочке земли такой трудной ценой".
По словам белорусского лидера, в ситуации по вопросу Иерусалима необходимо придерживаться решений, которые были приняты Организацией Объединенных Наций.-0-
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